Москва8 мая Вести.К 91-летнему отцу певца Леонида Агутина вызвали врачей из-за резкой боли в груди и затрудненного дыхания, сообщает Telegram-канал Mash.

Прибывшие медики осмотрели Николая Агутина и провели диагностику, отмечает издание.

Позднее Николай Агутин рассказал ТАСС, что чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врача.

Со мной все хорошо! Спасибо всем за беспокойство. Ко мне приехал доктор рассказал он агентству, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о своей возможной госпитализации

По данным канала Mash, ранее у Николая Агутина уже были проблемы с сердцем.