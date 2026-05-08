Москва8 маяВести.К 91-летнему отцу певца Леонида Агутина вызвали врачей из-за резкой боли в груди и затрудненного дыхания, сообщает Telegram-канал Mash.
Прибывшие медики осмотрели Николая Агутина и провели диагностику, отмечает издание.
Позднее Николай Агутин рассказал ТАСС, что чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врача.
Со мной все хорошо! Спасибо всем за беспокойство. Ко мне приехал докторрассказал он агентству, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о своей возможной госпитализации
По данным канала Mash, ранее у Николая Агутина уже были проблемы с сердцем.