Москва7 мая Вести.Отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор впервые публично высказался о смерти сына. Он заявил, что не верит в официальную версию, и полагает, что артиста могли убить. Об этом он поделился в беседе с MK.RU.

Кунгуров-старший в интервью рассказал о последних днях жизни Евгения и странных обстоятельствах его смерти. Он поделился, что накануне трагедии певец был в приподнятом настроении, хоть и уставал от гастрольного графика. Отец и сын запланировали совместную поездку в Екатеринбург, однако за двое суток до вылета планы сорвались, так как артисту необходимо было остаться в Москве по работе.

"Батя, решу здесь несколько принципиальных вопросов, а потом прилечу к тебе, максимум 12 апреля я буду дома", – обещал мне Женя. Восьмого апреля с утра мы с ним поговорили по телефону. Все... рассказал Виктор Кунгуров

Отец артиста уверен, что сын не мог совершить самоубийство, и уже располагает некоторыми уликами, чтобы доказать это.

У него была черепно‑мозговая травма. Мною сразу была выдвинута версия о том, что мой сын погиб по причине нанесения ему при жизни удара неустановленным лицом тяжелым предметом в область головы заявил Кунгуров-старший

Кроме того, он настаивает, что сообщение с мыслями о суициде отправил не Евгений. Виктор помимо прочего указал, что у певца были изъяты два телефона при осмотре квартиры, однако оба гаджета не были приобщены к материалам проверки. Также при прочтении материалов отец певца обратил внимание на найденные в квартире окурки, хотя, по его словам, ни Евгений, ни его супруга не курили.

Ранее стало известно, что Следственный комитет и прокуратура повторно проверят обстоятельства гибели оперного певца по требованию отца.

Позже сообщалось, что по факту смерти Кунгурова возбуждено уголовное дело.