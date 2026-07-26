Москва26 июл Вести.Из квартиры погибшего оперного певца Евгения Кунгурова пропали 14 концертных костюмов и две пары наручных часов, которые подарили артисту глава Чечни Рамзан Кадыров и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, в Генпрокуратуру обратился отец погибшего и попросил выяснить судьбу исчезнувших вещей.

По данным "Ъ", в жалобе Кунгуров-старший просит проверить, как из квартиры сына пропал "ряд дорогостоящих предметов, документов и электронных денежных средств" говорится в публикации

Часы от Кадырова певец получил после того, как в 2014 году стал заслуженным артистом Чечни. Они стоили около $75–80 тысяч. Надевал их Кунгуров редко, в основном на официальные приемы.

Вторые часы подарил глава МВД Владимир Колокольцев. В 2019 и 2023 годах певец был отмечен нагрудным знаком "За содействие МВД" и медалью "За вклад в укрепление правопорядка".

По данным издания, в жалобе также указано, что сразу после гибели сына Кунгуров-старший говорил со вдовой Ириной Мелединой, и та ответила, что убиралась в квартире, но не сказала ни о каких пропавших вещах. Также женщина сообщила, что помещение не было опечатано, а ключи вообще лежали рядом с телом Кунгурова на асфальте под окнами дома.

Тело певца обнаружили 8 апреля 2024 года в центре Москвы. Явных признаков насильственной смерти на нем не было, и основной версией стало самоубийство. Однако спустя два года из-за жалоб отца погибшего было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.