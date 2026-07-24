У парижанина украли вино и одежду на 460 тысяч евро

Парижанин обнаружил пропажу из дома вина и одежды на 41 млн рублей У парижанина украли вино и одежду на 460 тысяч евро

Москва24 июл Вести.Из дома жителя Парижа среди ночи украли высококачественные вина и одежду люксовых брендов на 460 тысяч евро (свыше 41 млн рублей). Информацию об этом распространила радиостанция Europe 1.

Согласно этой информации, грабители проникли в дом парижанина среди ночи.

Из погреба частного лица, проживающего в VII округе Парижа, были похищены марочные вина и предметы роскошной одежды сказано в материале радио

Владельцы дома узнали о пропаже своего имущества недавно. Не исключено, что преступление произошло еще несколько недель назад.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Изучаются записи с камер видеонаблюдения и следы ДНК.

Ранее СМИ сообщали, что во Франции у миллиардера из США похитили чемодан с драгоценностями общей стоимостью около 1,3 млн евро.