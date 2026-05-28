Экс-сотрудника ЦРУ обвиняют в краже 300 золотых слитков на сумму свыше $40 млн

Москва28 мая Вести.Бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвида Раша, имевшего доступ к секретной информации высшего уровня, обвинили в краже государственных средств США после обнаружения в его доме более 300 золотых слитков стоимостью свыше 40 миллионов долларов.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы и источники.

В них говорится, что в период с ноября прошлого года по март текущего Раш регулярно запрашивал у руководства крупные суммы в иностранной валюте и десятки миллионов долларов в золотых слитках​​​, объясняя это тем, что данные средства нужны ему для покрытия "служебных расходов".

Как пишет издание, 18 мая сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) "обыскали дом Раша и изъяли около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов". Кроме того, агенты "также изъяли около 2 миллионов долларов наличными и 35 люксовых часов, в основном Rolex".

Согласно материалам дела, Раш годами фабриковал свою биографию для продвижения по карьерной лестнице на госслужбе. Он утверждал, что был боевым пилотом военно-морских сил США и научным сотрудником в Технологическом институте американских военно-воздушных сил. В результате проверки выяснилось, что у него отсутствует даже базовая лицензия пилота гражданской авиации.

В документах не уточняется, какую именно позицию в ЦРУ занимал Раш, но источники газеты утверждают, что он был его сотрудником.

