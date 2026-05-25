Люксовый бутик протаранили машиной в Париже, украв сумки на 200 тысяч евро

Люксовый бутик ограбили в Париже, протаранив витрину машиной Люксовый бутик протаранили машиной в Париже, украв сумки на 200 тысяч евро

Москва25 мая Вести.Люксовый бутик ограбили на 200 тысяч евро в центре Парижа, протаранив его витрину на автомобиле, сообщает портал Franceinfo со ссылкой на источники в прокуратуре и полиции.

По данным источников, атаке в ночь на понедельник подвергся комиссионный магазин Luxury Dress Code, торгующий подержанными предметами роскоши в восьмом округе Парижа.

Машина с двумя неизвестными протаранила витрину магазина при движении задним ходом. Преступники в балаклавах и перчатках проникли в бутик и украли несколько дизайнерских сумок.

По данным источника в полиции, ...ущерб оценивается примерно в 200 тысяч евро говорится в сообщении

В марте группа злоумышленников разгромила и ограбила мэрию коммуны Френ в пригороде Парижа, а до этого общественный резонанс вызвало ограбление Лувра.