Москва25 маяВести.Люксовый бутик ограбили на 200 тысяч евро в центре Парижа, протаранив его витрину на автомобиле, сообщает портал Franceinfo со ссылкой на источники в прокуратуре и полиции.
По данным источников, атаке в ночь на понедельник подвергся комиссионный магазин Luxury Dress Code, торгующий подержанными предметами роскоши в восьмом округе Парижа.
Машина с двумя неизвестными протаранила витрину магазина при движении задним ходом. Преступники в балаклавах и перчатках проникли в бутик и украли несколько дизайнерских сумок.
По данным источника в полиции, ...ущерб оценивается примерно в 200 тысяч евроговорится в сообщении
В марте группа злоумышленников разгромила и ограбила мэрию коммуны Френ в пригороде Парижа, а до этого общественный резонанс вызвало ограбление Лувра.