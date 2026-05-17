Службы минкультуры Франции не проверяли безопасность Лувра до ограбления Службы безопасности минкультуры Франции не проверяли безопасность Лувра до кражи

Москва17 мая Вести.Служба безопасности министерства культуры Франции никогда не занималась проверкой безопасности Лувра до случая с резонансным ограблением. Такую информацию распространило агентство РИА Новости, проанализировав доклад комиссии французского парламента.

Ограбление крупнейшего музея мира произошло в октябре 2025 года и заняло около семи минут. Группа злоумышленников пробралась в музей, воспользовалась выдвижной лестницей и "болгаркой", похитила девять ювелирных украшений, в том числе тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. При этом корону императрицы Евгении преступники выронили при побеге, ценность была найдена на улице. Нанесенный грабителями ущерб оценивается в 88 млн евро. Были задержаны несколько человек, пятерым предъявили обвинения. Но украденные ценности все еще не найдены.

Служба безопасности, охраны и аудита никогда не проводила проверок в учреждении до ограбления 19 октября сказано в докладе

Причиной этого названо то, что служба не получала запросов ни от Лувра, ни от службы музеев Франции. Вместе с тем в документе сказано, что контролирующему органу было известно об уязвимостях Лувра.