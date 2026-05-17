Москва17 маяВести.Служба безопасности министерства культуры Франции никогда не занималась проверкой безопасности Лувра до случая с резонансным ограблением. Такую информацию распространило агентство РИА Новости, проанализировав доклад комиссии французского парламента.
Ограбление крупнейшего музея мира произошло в октябре 2025 года и заняло около семи минут. Группа злоумышленников пробралась в музей, воспользовалась выдвижной лестницей и "болгаркой", похитила девять ювелирных украшений, в том числе тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. При этом корону императрицы Евгении преступники выронили при побеге, ценность была найдена на улице. Нанесенный грабителями ущерб оценивается в 88 млн евро. Были задержаны несколько человек, пятерым предъявили обвинения. Но украденные ценности все еще не найдены.
Служба безопасности, охраны и аудита никогда не проводила проверок в учреждении до ограбления 19 октябрясказано в докладе
Причиной этого названо то, что служба не получала запросов ни от Лувра, ни от службы музеев Франции. Вместе с тем в документе сказано, что контролирующему органу было известно об уязвимостях Лувра.