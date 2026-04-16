Выкрал сотню изделий: сотрудник Елисейского дворца осужден за кражу посуды Сотрудник Елисейского дворца получил 2 года лишения свободы за кражу посуды

Москва16 апр Вести.В Париже суд вынес приговор сотруднику Елисейского дворца за кражу ценнейшей посуды из резиденции президента Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Мужчина по имени Тома М. получил два года лишения свободы.

Суд счел это серьезным преступлением, учитывая срок его совершения, количество похищенных предметов, а также их финансовую и историческую ценность сказал председатель суда

При этом один год – это условный срок, а второй год – реальное лишение свободы. Помимо этого, мужчине был назначен штраф в размере 10 тысяч евро (почти 900 тысяч рублей). Также Томе М. теперь запрещено занимать должности, связанные с контролем за столовым серебром.

Приговор получил также и его помощник Дамьян Г. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, из которых 16 месяцев – это условный срок.

Главный покупатель краденной посуды Гислен М., который завладел примерно 80 ценными экземплярами, получил год условно.

Как сообщали СМИ, Тома М. крал столовое серебро и фарфоровые изделия из Елисейского дворца в течение двух лет. Всего ему удалось выкрасть сотню предметов, среди которых тарелки и чашки, которые использовались для торжественных государственных приемов и других мероприятий. Часть украденной посуды – это объекты культурного наследия страны. Материальный ущерб от этих действий оценивается в 380 тысяч евро (почти 34 миллиона рублей).