Педагогу детсада в Перми ограничили свободу за кражу золотых украшений у детей

В Перми воспитателю, воровавшей у детей золотые украшения, вынесли приговор Педагогу детсада в Перми ограничили свободу за кражу золотых украшений у детей

Москва4 июн Вести.Воспитателю детского сада в Перми назначили два года ограничения свободы по уголовному дела о кражах золотых украшений у детей во время тихого часа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, осенью 2025 года помощник воспитателя во время тихого часа и переодевания детей перед прогулкой похищала у них золотые украшения. Драгоценности она сдавала в ломбард, а деньги тратила по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также взыскал с нее в пользу 5 потерпевших сумму причиненного ущерба в размере 56 тысяч рублей сказано в сообщении

Кроме того, прокуратура вынесла частное постановление руководителю детсада из-за ненадлежащего контроля за персоналом.