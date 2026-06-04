Москва4 июнВести.Воспитателю детского сада в Перми назначили два года ограничения свободы по уголовному дела о кражах золотых украшений у детей во время тихого часа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Согласно материалам уголовного дела, осенью 2025 года помощник воспитателя во время тихого часа и переодевания детей перед прогулкой похищала у них золотые украшения. Драгоценности она сдавала в ломбард, а деньги тратила по своему усмотрению.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также взыскал с нее в пользу 5 потерпевших сумму причиненного ущерба в размере 56 тысяч рублейсказано в сообщении
Кроме того, прокуратура вынесла частное постановление руководителю детсада из-за ненадлежащего контроля за персоналом.