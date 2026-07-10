Экс-заведующая автошколы в Енисейске получила два года условно за присвоение Экс-заведующая автошколы в Енисейске пыталась списать недостачу на ограбление

Москва10 июл Вести.Два года условного срока получила бывшая заведующая учебной частью автошколы в Енисейске за присвоение 855 тысяч рублей. Перед ревизией она попыталась скрыть недостачу, заявив, что организацию ограбили, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в мессенджере МАХ.

В августе 2024 года 28-летняя женщина устроилась на работу в автошколу и получила ключи от кабинета и от сейфа с деньгами за обучение. Спустя несколько месяцев заведующая начала воровать.

С апреля по август 2025 г. женщина систематически забирала часть наличных из кассы, а чтобы недостача не бросалась в глаза, не отражала поступившие платежи в приходных ведомостях. Так, по выводам суда, ей удалось присвоить 855 тыс. руб. Когда подошло время ревизии, бывшая заведующая решила скрыть следы. Она сообщила в правоохранительные органы, что из офиса якобы похитили деньги отметили в пресс-службе

Следствие установило, что сейф открывали ключом, а проверка бухгалтерских документов и показания учеников подтвердили: деньги за обучение они передавали лично заведующей, но часть этих платежей в документах так и не появилась.

Фигурантка признала вину частично, не согласившись с размером причиненного ущерба. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск автошколы о взыскании суммы причиненного ущерба.