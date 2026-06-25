Двух подруг осудили за хищение 1,2 млн рублей из ПВД в Свердловской области

В Свердловской области осудили подруг, которые обокрали ПВЗ на 1,2 млн рублей Двух подруг осудили за хищение 1,2 млн рублей из ПВД в Свердловской области

Москва25 июн Вести.Двух жительниц Полевского Свердловской области осудили за хищение 1,2 млн рублей у пункта выдачи заказов ООО "Вайлдберриз". Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале судов региона.

По имеющимся данным, одна из фигуранток – Алина Брехунцова – работала в ПВЗ. Она вступила в сговор со знакомой Полиной Волковой, и вместе женщины оформляли заказы в пункт выдачи, а затем забирали их, не оплачивая.

Также осужденные обманывали клиентов. Они предлагали им скидку и просили перечислить деньги за покупки на личные счета вместо кассы организации.

Общая сумма ущерба, причиненного ООО "Вайлдберриз", составила 1 239 984 рубля. Дополнительно Брехунцовой инкриминируется хищение возвращенных клиентами товаров на сумму 20 375 рублей говорится в сообщении

В суде женщины полностью признали вину, принесли извинения потерпевшей стороне и частично возместили ущерб. Действия Брехунцовой квалифицировали как мошенничество и кражу, ее приговорили к 4 годам 1 месяцу лишения свободы условно, Волкова же признана виновной только по статье о мошенничестве, ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы – тоже условно.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 1 162 984 рубля с учетом уже внесенных осужденными средств. На имущество Волковой наложен арест до полного погашения долга.