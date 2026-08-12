В Москве вынесли приговор адвокатам по делу о хищении у Митрошиной 41 млн руб.

Двум адвокатам вынесли приговор по делу о хищении у Митрошиной 41 млн руб. В Москве вынесли приговор адвокатам по делу о хищении у Митрошиной 41 млн руб.

Москва12 авг Вести.Столичный суд приговорил к четырем годам лишения свободы двух бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной Алису Волхову и Ольгу Гольцеву, признав их виновными в хищении у нее 41 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Согласно материалам уголовного дела, с января по март 2024 года Волхова и Гольцева обманули Митрошину и похитили у нее как у индивидуального предпринимателя и физлица 41 миллион рублей. При этом они действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, уточнили в прокуратуре.

Суд назначил Волховой 4 года лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года, Гольцевой – 4 года лишения свободы говорится в сообщении

Отбывать наказание обе фигурантки будут в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Митрошину приговорили к трем годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей за то, что в период с 2020 по 2024 год она легализовала более 115 миллионов рублей, полученных благодаря уходу от налогов. На эти деньги блогер купила квартиру на Краснопресненской набережной и апартаменты на Большой Дмитровке.