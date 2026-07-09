Москва9 июл Вести.По делу о мошенничестве осуждена экс-министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталья Ибрагимова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судов Оренбурга.

Женщина и два ее подельника признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ибрагимовой назначено 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,5 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе на срок 3 года сообщает агентство

Ее сообщники приговорены к 4 и 5 годам лишения свободы условно и штрафам аналогичного размера. Также со всех трех осужденных в пользу Оренбургской области взыскали 69,3 млн рублей как возмещение нанесенного ущерба.

Отмечается, что уголовное дело возбудили в декабре 2021 года в отношении руководителя некоммерческой организации, действия которого причинили серьезный ущерб бюджету области. Позже оказалось, что министр архитектуры причастна к хищению. По имеющимся данным, она похитила более 19 млн рублей, предоставляя ложные сведения о стоимости работ по госпрограмме благоустройства города.