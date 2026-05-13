Экс-вице-губернатор Кубани дала показания о коррупции в местных органах власти Экс-вице-губернатор Кубани Минькова дала показания о коррупции на местах

Москва13 мая Вести.Экс-вице-губернатор Кубани Анна Минькова дала показания о всех известных ей случаях коррупции в региональных и муниципальных органах власти, сообщает ТАСС.

13 мая суд признал Минькову виновной в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем и приговорили к 5,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Кроме того, Минькову на 3 года лишили права занимать должности на госслужбе и оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Такой приговор Минькова получила за сотрудничество со следствием.

Условный приговор Миньковой является следствием признания вины и дачи подробных показаний о всех известных осужденной коррупционных правонарушениях, совершенных руководителями региональных и муниципальных органов власти, которые планомерно и целенаправленно документируются правоохранительными органами сообщил собеседник агентства.

Кроме того, суд признал во внимание признание фигуранткой вины, наличие маленьких детей и матери-пенсионера, а также явку с повинной.

По версии следствия, Минькова, занимая должность замгубернатора Кубани, поддержала кандидатуру сестры местного застройщика для назначения на должность директора одного из медколледжей. В обмен на эту услугу она попросила застройщика продать ей квартиру в ЖК "Арбат" по заниженной стоимости. При этом, платить за недвижимость Минькова не собиралась, полагая, что избежит претензий из-за занимаемой должности.