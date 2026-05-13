Москва13 мая Вести.Суд вынес приговор по делу экс-вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, курировавшей сферу здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе судов Кубани.

Подсудимую признали виновной в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Судом … виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев … В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 5 лет говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Кроме того, Минькову оштрафовали на 700 тысяч рублей и на три года лишили права занимать должности на государственной службе.

Уточняется, что суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: признание вины, явку с повинной, сотрудничество со следствием, наличие малолетних детей и матери-пенсионера, а также наличие наград и поощрений.

По версии следствия, Минькова, будучи в должности замгубернатора Кубани, поддержала кандидатуру сестры краснодарского застройщика для назначения на должность директора ГБПОУ "Краснодарский краевой базовый медицинский колледж".

После этого чиновница обратилась к застройщику с просьбой продать ей квартиру в ЖК "Арбат" за 5,4 млн вместо 12 млн рублей. Отмечается, что Минькова вообще не собиралась платить за квартиру, так как полагала, что из-за ее положения претензий к ней предъявлять никто не будет.

В итоге женщина оформила недвижимость площадью 63 квадратных метра на мать, а затем переоформила квартиру на своего сына. Деньги по договору купли-продажи перечислены так и не были.