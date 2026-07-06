RTL: из музея Lalique на востоке Франции похитили украшения на €4 млн RTL: ущерб от ограбления ювелирного музея во Франции составляет €4 млн

Москва6 июл Вести.Злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции, сообщает радиостанция RTL.

Украдены порядка 20 украшений. Ущерб пока оценивают, но он может составить несколько миллионов евро. Вероятно, около 4 млн евро приводит радиостанция слова источника, близкого к расследованию дела

Между тем парижский Лувр пережил в 2025 году громкое ограбление. В частности, 19 октября 2025 года злоумышленники проникли в музей и похитили девять ювелирных изделий - тиары, серьги, ожерелья и броши, которые принадлежали французским монархам.

Размер ущерба оценили в 88 млн евро. Задержаны несколько человек, пятерым предъявлены обвинения. Похищенные драгоценности до сих пор не найдены. Расследование продолжается.