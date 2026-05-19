Во Франции хотят снять фильм об ограблении Лувра

Москва19 мая Вести.Ограбление Лувра, которое произошло в октябре 2025 года, будет экранизировано. Режиссером фильма выступит Ромен Гаврас. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Спустя семь месяцев после того, что французская пресса назвала "ограблением века", режиссер Ромен Гаврас объявил о подготовке фильма о хищении драгоценностей из Лувра говорится в сообщении

Уточняется, что Гравас пока еще не объявил название будущего фильма и актерский состав и дату выхода. Киноработа может выйти в прокат в 2028 году.

Администрация Лувра 19 октября обнаружила, что учреждение ограбили. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что драгоценности, которые были украдены из Лувра, могли быть проданы в другие страны.

Украденные из Лувра драгоценности будут обязательно найдены и возвращены в музей. С таким обещанием выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Камеры видеонаблюдения засняли момент ограбления парижского Лувра. Кадры преступления опубликовал французский телеканал TF1.