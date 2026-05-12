Москва12 мая Вести.Прокуратура при Апелляционном суде Парижа запросила возобновление расследования в отношении режиссера Люка Бессона, которого актриса Сэнд Ван Рой обвиняла в изнасиловании, пишет Le Parisien.

Прокуратура сочла "новым доказательством", способным обосновать новые обвинения, анализ одежды, проведенный голландской лабораторией. Согласно ходатайству адвоката актрисы, ДНК обвиняемого была обнаружена на нижнем белье, которое было на Сэнд Ван Рой в ночь предполагаемого инцидента. По словам адвоката, в ходе расследования белье не было исследовано должным образом, в результате "важнейшее доказательство" было проигнорировано.

Следственная палата рассмотрит ходатайство 2 июня, сообщает издание со ссылкой на источники.

Адвокат Люка Бессона заявил, что на данном этапе не будет комментировать ситуацию, предпочитая дождаться решения следственной палаты. При этом он подчеркнул, что в этом деле "суды выносили решения четыре раза и всегда приходили к выводу о невиновности его подзащитного".

В мае 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обвинила Бессона в изнасиловании. Сначала речь шла об инциденте во время встречи с режиссером в отеле "Бристоль", где она подверглась насилию. Через два месяца актриса подала иск против Бессона по поводу других изнасилований и сексуальных домогательств, совершенных, по ее словам, в период с 2016 по 2018 год.