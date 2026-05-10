Москва10 маяВести.Правительство Франции примет меры для защиты граждан от хантавируса, заявил премьер страны Себастьен Лекорню.
Меры вводятся в связи с возвращением на родину пятерых французов, находившихся на лайнере MV Honidus, где была выявлена хантавирусная инфекция. У одного из них во время перелета во Францию проявились симптомы заболевания.
Все пять пассажиров были немедленно помещены в строгую изоляцию до дальнейших распоряжений. Им оказывается медицинская помощь, они пройдут тестирование и медицинское обследование. Сегодня же вечером я подписываю указ, позволяющий ввести соответствующие изоляционные меры в отношении контактных лиц и обеспечивающие защиту населения в целомнаписал Лекорню в соцсети X
Также Лекорню анонсировал выступление министра здравоохранения Франции Стефани Рист, посвященное ситуации с хантавирусом, вечером 10 мая.
Ранее посольство России в Испании сообщило, что россиянин из экипажа MV Hondius останется на лайнере, пока тот не прибудет в Нидерланды для дезинфекции.