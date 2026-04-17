На "Ленфильме" собираются снять сериал о сыщиках по книге Бастрыкина

Москва17 апр Вести.На "Ленфильме" планируют снять документальный сериал по мотивам книги председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщила руководитель Культурного центра - помощник председателя СКР Мария Краснопеева, передает ТАСС.

Картина будет посвящена знаменитым сыщикам прошлого. Ведомство подписало с киностудией соглашение о сотрудничестве.

У студии планируется работа над многосерийным проектом, который посвящен сыщикам прошлого, по материалам книги, написанной Александром Ивановичем Бастрыкиным сказала Краснопеева

Она отметила, что в Культурном центре есть прекрасный киноконцертный зал, а соглашение с "Ленфильмом" является новым этапом взаимодействия сторон.