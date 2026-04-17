Москва17 апрВести.На "Ленфильме" планируют снять документальный сериал по мотивам книги председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщила руководитель Культурного центра - помощник председателя СКР Мария Краснопеева, передает ТАСС.
Картина будет посвящена знаменитым сыщикам прошлого. Ведомство подписало с киностудией соглашение о сотрудничестве.
У студии планируется работа над многосерийным проектом, который посвящен сыщикам прошлого, по материалам книги, написанной Александром Ивановичем Бастрыкинымсказала Краснопеева
Она отметила, что в Культурном центре есть прекрасный киноконцертный зал, а соглашение с "Ленфильмом" является новым этапом взаимодействия сторон.