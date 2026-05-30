Москва30 маяВести.Российская Гильдия кастинг-директоров работает над тем, чтобы эта профессия стала полноценным институтом в киноиндустрии. Об этом заявила ИС "Вести" глава Гильдии Маргарита Ленских.
Одна из целей - государственное признание. По словам Ленских, необходимая база для этого уже подготовлена.
У нас появилось сообщество профессиональное, мы объединились. У нас есть кодекс этики, у нас есть профстандарты, у нас есть обучающие курсы, у нас есть платформа для того, чтобы актеров оградить от мошеннических схем, у нас есть повышение квалификации, мы сертифицируем кастинг-директоровотметила Ленских
На сцене театра Et Cetera 25 мая состоялась торжественная церемония вручения IV профессиональной Премии Гильдии кастинг-директоров.