В Москве начались съемки детективного сериала "Закон есть закон" Съемки многосерийного детектива "Закон есть закон" начались в Москве

Москва26 мая Вести.В Москве начались съемки детективного сериала "Закон есть закон" с Андреем Фроловым в главной роли. Режиссером проекта выступил Михаил Кабанов.

Также в сериале играют Ирина Шеянова, Игорь Лагутин, Ксения Энтелис, Николай Иванов, Артем Ешкин, Сергей Громов, Янина Третьякова и другие актеры.

По сюжету, в следственно-оперативную группу Ильи Галкина (Андрей Фролов), следователя по особо важным делам окружного управления СК Москвы, входят лучшие профессионалы: майор Вадим Железнов (Николай Иванов), капитан Евгений Теплухин (Артем Ешкин), эксперт Ася Щеглова (Янина Третьякова), психолог Ростислав Должанский (Сергей Громов) и старший следователь Анна Лукьянова (Ирина Шеянова). Каждый день они расследуют преступления, связанные с тяжким вредом, угрозой жизни и свободе, вычисляя убийц. Несмотря на жесткую субординацию, в группе царит дружеская атмосфера, а сотрудников связывают и личные интересы: семейные проблемы, дружба, а у некоторых — взаимная симпатия, любовь и ревность.

По словам режиссера, в сериале показана кухня работы столичных следователей – очень внимательных и прекрасно образованных людей, которые среди миллионов обычных москвичей должны не только найти преступника, но и собрать доказательства его вины.

Исполнителю главной роли понравился и сам сценарий, и необычная стилистика разговора его персонажа, и замечательный актерский состав.

Наш сериал – о людях с такой непростой профессией, как следователи, оперативники и криминалисты Следственного комитета. Люди, которые практически каждый день видят насилие, кровь, трупы. Это непросто для обычного человека, поэтому случайных людей, работающих в СК, мне кажется, нет. И, как у любых людей, у них есть какие-то свои личные взаимоотношения, личные трагедии, интересы, споры рассказал актер Андрей Фролов

Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе "Смотрим", телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала "Россия".