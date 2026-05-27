Москва27 мая Вести.Громкое ограбление парижского Лувра, которое произошло в октябре 2025 года, станет темой документального сериала. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Это зрелищное ограбление также станет материалом для документального сериала говорится в сообщении телеканала

Как уточняется, сериал снимут по книге нескольких журналистов "Лувр прибирают к рукам" (Main basse sur Louvre) — той самой, по которой французский режиссер Ромен Гаврас планирует создать художественный фильм.

Права на производство многосерийной документальной картины были проданы британскому продюсеру, имя которого не называется. Дата премьеры пока не объявлена.

Осенью 2025 года парижский Лувр пережил громкое ограбление. 19 октября злоумышленники проникли в музей и похитили девять ювелирных изделий — тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Сумма ущерба оценивается в 88 млн евро. Несколько человек задержаны, пятерым предъявлены обвинения. Похищенные драгоценности до сих пор не найдены. Расследование продолжается.

Лувр, открытый в 1793 году и ранее служивший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.