Москва6 июл Вести.Грабители украли ювелирные изделия на миллионы долларов из музея французского производителя роскоши Lalique в воскресенье, всего через несколько месяцев после дерзкого ограбления в Лувре в Париже.

Банда замаскированных воров ворвалась в музей в Винген-сюр-Модер на северо-востоке Франции около 5:30 утра, взломав дверь, затем направившись в ювелирную комнату и разбив шесть витрин, сообщает AFP.

Сработала тревога, но к тому времени, как охранная компания завершила проверку, первой прибыла уборщица и вызвала полицию, добавил источник расследования.

Около двадцати украшений было украдено. Убытки сейчас оцениваются, но могут составить несколько миллионов евро, вероятно, около четырёх миллионов сообщает источник агентства

Другой источник, близкий к расследованию, сообщил, что украденные украшения были кристальными, без драгоценных камней и не подлежали переплавке.

Музей сообщил на своём сайте, что он будет закрыт на несколько дней из-за ограбления. Записи с камер видеонаблюдения сейчас проверяются.