Москва13 июнВести.Музейные кражи нередко долгое время остаются не обнаруженными, заявил ИС "Вести" полковник милиции в отставке Владимир Панфилов.
С целью предотвращения краж из музеев в них проводятся описи экспонатов, составляются каталоги, в том числе того, что хранится в запасниках.
Масса мероприятий была проведена по музеям - были каталоги и опись даже запасников, потому что много экспонатов хранилось там. Все это, конечно, элементы профилактики таких преступлений. Но, тем не менее, надо отметить, что эта сфера преступного промысла находится в высокой степени латентности. Есть некие корпоративные интересы у разных владельцев, и кто-то не хочет выносить на публику, что было хищение, кража. Есть факты и злоупотреблений, когда выявляются факты подмены в запасникахрассказал он
Кроме того, хищение из архивов нередко выявляется лишь тогда, когда предметы искусств регистрируются – на границе, при перепродаже скупщиков.
Это все-таки архивная история, и архивы любят тишину, и совершенные преступления в неком тихом образе долго остаются невыявленными, и только факты регистрируются, допустим, при обнаружении этих раритетов. Или происходит задержание на границе как факт контрабанды, или выявление их у скупщиков, перекупщиков. Некоторые экземпляры даже обнаруживаются на аукционах в Европе, где, соответственно, возникают вопросы к тем или иным изделиямдобавил он
В четверг, 13 июня, стало известно о приговоре, вынесенном в Париже международной преступной группе, охотившейся за раритетными изданиями произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Евгения Баратынского. Виновными в создании преступного сообщества и хищении культурных ценностей признаны шесть граждан Грузии.