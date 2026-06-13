Воровство в музеях: эксперт объяснил, почему такие кражи проходят незаметно Эксперт Панфилов объяснил, почему музейные кражи нередко проходят незаметно

Москва13 июн Вести.Музейные кражи нередко долгое время остаются не обнаруженными, заявил ИС "Вести" полковник милиции в отставке Владимир Панфилов.

С целью предотвращения краж из музеев в них проводятся описи экспонатов, составляются каталоги, в том числе того, что хранится в запасниках.

Масса мероприятий была проведена по музеям - были каталоги и опись даже запасников, потому что много экспонатов хранилось там. Все это, конечно, элементы профилактики таких преступлений. Но, тем не менее, надо отметить, что эта сфера преступного промысла находится в высокой степени латентности. Есть некие корпоративные интересы у разных владельцев, и кто-то не хочет выносить на публику, что было хищение, кража. Есть факты и злоупотреблений, когда выявляются факты подмены в запасниках рассказал он

Кроме того, хищение из архивов нередко выявляется лишь тогда, когда предметы искусств регистрируются – на границе, при перепродаже скупщиков.

Это все-таки архивная история, и архивы любят тишину, и совершенные преступления в неком тихом образе долго остаются невыявленными, и только факты регистрируются, допустим, при обнаружении этих раритетов. Или происходит задержание на границе как факт контрабанды, или выявление их у скупщиков, перекупщиков. Некоторые экземпляры даже обнаруживаются на аукционах в Европе, где, соответственно, возникают вопросы к тем или иным изделиям добавил он

В четверг, 13 июня, стало известно о приговоре, вынесенном в Париже международной преступной группе, охотившейся за раритетными изданиями произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Евгения Баратынского. Виновными в создании преступного сообщества и хищении культурных ценностей признаны шесть граждан Грузии.