В Париже начался суд над ворами редких рукописей и книг Похитители редких книг предстали перед французским правосудием

Москва9 июн Вести.В Париже начался процесс над семью гражданами Грузии, которых обвиняют в краже редких рукописей и книг из ряда престижных европейских библиотек, сообщила 9 июня газета Le Singulier. Подсудимые предстанут по обвинениям в участии в преступном сообществе и краже культурных ценностей; им грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что злоумышленники действовали по тщательно спланированной схеме: в читальных залах они фотографировали страницы редких изданий, измеряли их и фиксировали характерные признаки, после чего заказывали высококачественные копии и подменяли ими оригиналы. Среди похищенных материалов — тексты русских классиков Александра Пушкина и Николая Гоголя, отмечает издание.

По данным следствия, один из обвиняемых, обозначенный в материалах как Михеил З., в период с марта по октябрь 2023 года якобы посетил Национальную библиотеку Франции около 40 раз и запрашивал рукописи Пушкина под предлогом научного исследования.

В ходе допроса он заявил: "Я действовал в одиночку из жажды наживы и перепродал книги некоему Максиму в России", — пишет Le Singulier. При этом следователи сомневаются в этой версии и рассматривают версию о причастности организованной группы.