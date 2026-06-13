У мошенников, которые воровали книги Пушкина из библиотек ЕС, были помощники Банде, задержанной за кражу редких книг из библиотек ЕС, могли помогать

Москва13 июн Вести.Группе, задержанной за кражу редких книг из европейских библиотек, могли помогать сторонние лица. Об этом заявил историк, журналист Александр Мясников.

Что такое библиотечное воровство? При них всегда присутствуют химики, которые умеют выводить штампы и прочие знаки библиотек. Это рынок, который был, есть и будет заявил он

В числе раритетных книг, которые выкрадывали из библиотек, старинные книги русских классиков, включая издания Пушкина.

Полковник милиции в отставке Владимир Панфилов в комментарии ИС "Вести" назвал большой удачей задержание охотников за книгами Пушкина.

Возможно, был заказ. Потому что тут очевидно, что без участия кого-то из сотрудников, ответственных этого не могло быть пояснил он

Приговор участникам международной банды был оглашен 13 июня в Париже. Преступники получили сроки от полутора до семи лет лишения свободы. По информации Le Monde, двое из банды были приговорены заочно, поскольку уже находятся под стражей в Грузии.