Москва13 июнВести.Группе, задержанной за кражу редких книг из европейских библиотек, могли помогать сторонние лица. Об этом заявил историк, журналист Александр Мясников.
Что такое библиотечное воровство? При них всегда присутствуют химики, которые умеют выводить штампы и прочие знаки библиотек. Это рынок, который был, есть и будетзаявил он
В числе раритетных книг, которые выкрадывали из библиотек, старинные книги русских классиков, включая издания Пушкина.
Полковник милиции в отставке Владимир Панфилов в комментарии ИС "Вести" назвал большой удачей задержание охотников за книгами Пушкина.
Возможно, был заказ. Потому что тут очевидно, что без участия кого-то из сотрудников, ответственных этого не могло бытьпояснил он
Приговор участникам международной банды был оглашен 13 июня в Париже. Преступники получили сроки от полутора до семи лет лишения свободы. По информации Le Monde, двое из банды были приговорены заочно, поскольку уже находятся под стражей в Грузии.