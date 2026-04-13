Москва13 апрВести.Столичный суд вынес приговор по делу о принуждении к совершению сделки под угрозой применения насилия, организованном группой лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Фигурантами расследования являлись два мужчины 1988 и 1987 годов рождения. По версии следствия, они завладели 2/3 квартиры на Восточной улице и решили выжить из нее хозяина оставшейся доли.
По данным ведомства, жертвой стал 59-летний пенсионер.
В целях создания невыносимых условий для собственника 1/3 доли, круглосуточно находясь в квартире, осужденные высказывали пенсионеру угрозы применения насилияговорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в мессенджере MAX
Также злоумышленники грозили испортить имущество пенсионера, и оказывали на него сильное моральное и психологическое давление.
Все это делалось для того, чтобы заставить москвича продать свою долю в квартире по цене, существенно ниже рыночной.
В итоге мужчин признали виновными и приговорили к семи и семи с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.