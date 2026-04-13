Суд отправил в колонию вынуждавших москвича продать долю в квартире

Москва13 апр Вести.Столичный суд вынес приговор по делу о принуждении к совершению сделки под угрозой применения насилия, организованном группой лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Фигурантами расследования являлись два мужчины 1988 и 1987 годов рождения. По версии следствия, они завладели 2/3 квартиры на Восточной улице и решили выжить из нее хозяина оставшейся доли.

По данным ведомства, жертвой стал 59-летний пенсионер.

В целях создания невыносимых условий для собственника 1/3 доли, круглосуточно находясь в квартире, осужденные высказывали пенсионеру угрозы применения насилия говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в мессенджере MAX

Также злоумышленники грозили испортить имущество пенсионера, и оказывали на него сильное моральное и психологическое давление.

Все это делалось для того, чтобы заставить москвича продать свою долю в квартире по цене, существенно ниже рыночной.

В итоге мужчин признали виновными и приговорили к семи и семи с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.