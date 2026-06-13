Москва13 июн Вести.Украденные из европейских библиотек редкие книги Пушкина могли сбывать при помощи черных дилеров. Такую версию ИС "Вести" озвучил президент международного аукционного портала Bidspirit и совладелец Центра экспертиз им. Бенуа Александр Киселевский.

Понятно, торговля краденым в любом случае, в любом государстве, - это уголовно наказуемое преступление. Мне трудно поверить, что даже кто-то из моих клиентов аукционных домов в трезвом уме мог взять краденые предметы или предметы с подозрением на краденые и провести их на публичных прозрачных торгах. Потому что все торги фактически транслируются в интернет. И никто не рискнет даже "блеснуть" фактически краденными вещами пояснил он

Однако черные дилеры могли сбывать краденные произведения искусства.

Если только мог быть задействован черный рынок дилеров. Аукционы - нет, поскольку они публичные. Дилеры теоретически, конечно, могут, но дилером мы можем назвать любого человека, который получил эту книгу и пытается ее продать на рынке. Это такое достаточно расплывчатое понятие сказал он

В четверг, 13 июня, стало известно о приговоре, вынесенном в Париже международной преступной группе, охотившейся за раритетными изданиями произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Евгения Баратынского. Виновными в создании преступного сообщества и хищении культурных ценностей признаны шесть граждан Грузии.