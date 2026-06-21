Во Франции в ходе антинаркотического рейда нашли украденную картину Пикассо

Французская полиция обнаружила у наркоторговцев украденный шедевр Пикассо Во Франции в ходе антинаркотического рейда нашли украденную картину Пикассо

Москва21 июн Вести.Полицейские в ходе операции по борьбе с торговлей наркотиками в парижском пригороде Валь-де-Марне обнаружили картину Пабло Пикассо, сообщил портал Actu17.

По данным издания, к настоящему времени подлинность созданного Пикассо портрета Марии-Терезы Вальтер подтверждена.

Шедевр, который оценивается в десятки миллионов евро, был похищен из одного из музейных хранилищ в Париже.

В ходе операции правоохранители также изъяли наркотические вещества, предметы брендовой одежды и 7 тысяч евро наличными. Прокуратура открыла уголовное дело по статье о краже и сокрытии картины, под стражу взяты трое подозреваемых.

В середине апреля стало известно о другом случае, связанном с творчеством Пикассо: француз, купивший лотерейный билет за 100 евро, выиграл подлинную картину знаменитого художника.