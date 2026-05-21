Картина Бэнкси продана на Fair Warning в США за 18 миллионов

Москва21 мая Вести."Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже" работы британского уличного художника-загадки Бэнкси ушла с молотка за 18 миллионов долларов. Написанный аэрозольными красками холст размером 59X69,5 см был продан на аукционе Fair Warning в США.

О продаже картины 2012 года сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Творчество Бэнкси было оценено в диапазоне от 13 до 18 миллионов долларов. Таким образом, картина была продана по верхней планке эстимейта.

Картина в серых тонах, на которой изображена маленькая девочка, смотрящая на улетающий красный воздушный шар, была продана за 18 миллионов долларов в среду сообщает WSJ

В 2021 году эта работа была выставлена на торги аукциона Christie's. Она была оценена в 3-5 миллионов долларов. В 2014 "Девочка с воздушным шаром" стала символом антивоенной сирийской кампании: Бэнкси дополнил изображение платком и спроецировал его на Эйфелеву башню и на Колонну Нельсона в Лондоне. Британцы признали ее главным национальным изображением.

Работу Бэнкси купил по телефону анонимный американский коллекционер. Дороже чем "Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже" стоят у Бэнкси только два его творения. Это "Любовь в мусорном ведре" (25,4 миллиона долларов) и "Изменивший правила игры" (23,2 миллиона долларов).

Личность Бэнкси была раскрыта в марте этого года. Агентство Reuters установило, что настоящее имя Бэнкси (Banksy) Робин Ганнингем. Позднее Робин сменил имя на Дэвид Джонс, чтобы было проще затеряться. Это имя очень часто встречается в Великобритании.