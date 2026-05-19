На аукционе в Москве "Летний пейзаж" Саврасова продан за 29 млн рублей

Москва19 мая Вести.Новым абсолютным рекордом продаж на аукционе "Литфонда" стала картина Алексея Саврасова "Летний пейзаж". Она ушла с молотка за 29 миллионов рублей.

Полотно размером 64,6×99,3 сантиметра оценивалось в 1 рубль. Этот холст хранился в собрании Господина Нет – так на Западе называли главу МИД СССР Андрея Громыко. В начале торгов лидирующая ставка на картину достигла 7 миллионов рублей. В ходе торгов цена увеличилась в 4,1 раза.

Общие продажи данных торгов превысили 40 миллионов рублей, а главным топ-лотом стала работа Саврасова, проданная за 29 миллионов рублей пояснил гендиректор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров

"Летний пейзаж" относится к позднему периоду творчества Саврасова, когда из-за проблем со зрением художник работал в экспрессивной, намеренно "небрежной" манере.

Именно эта свобода выразительных средств сделала поздние работы Саврасова уникальным явлением, предвосхитившим поиски лирического направления в русском пейзаж добавили в пресс-службе "Литфонда"

По мнению Бурмистрова, значимых работ наиболее известных русских художников на открытом рынке немного, поэтому к появляющимся работам высокого уровня с безупречным провенансом проявляется такой высокий интерес. На торгах в четыре раза выросла цена на работу Василия Переплетчикова "Вечером после грозы. На Северной Двине". Оцененная в 160 тысяч рублей гуашь была продана за 1,1 миллиона рублей. Графический лист одного из идеологов "Бубнового валета" Петра Кончаловского "Дубы в Абрамцеве" был куплен на аукционе за миллион рублей, а "Портрет Федора Яковлевича Бахмана", выполненный угольным карандашом Францем Крюгером, - за 550 тысяч рублей.

В 320 тысяч рублей оценили гипсовый бюст "Якутка" работы Марии Денисовой-Щаденко. Скульптор, учившаяся в Одессе, сблизилась с Маяковским, став прототипом главной героини поэмы "Облако в штанах".

Интерес коллекционеров вызвали живописный картон Аркадия Пластова "После дождей", коллаж Вагрича Бахчаняна "Взгляд в прошлое", холст "Четыре букета" народного художника РСФСР и академика Мая Митурича-Хлебникова и графика Михаила Шемякина "Метафизические персонажи".

В феврале "Литфонд" за 18 миллионов рублей продал редкую книгу Велимира Хлебникова с его автографом.