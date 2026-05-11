В Нидерландах найдена похищенная картина Тона Келдера Похищенная нацистами 86 лет назад картина Тона Келдера обнаружена в Нидерландах

Москва11 мая Вести.В Нидерландах обнаружена картина голландского художника Тона Келдера "Портрет молодой девушки", похищенная нацистами 86 лет назад. Полотно десятилетиями хранилось в семье бывшего генерала СС Хендрика Сейфардта, который командовал отрядом "Ваффен-СС" на Восточном фронте и погиб в 1943 году. По предварительной версии, генерал получил портрет по приказу Германа Геринга.

Жак Гудстиккер, владевший грандиозной коллекцией из более чем 1100 полотен, был вынужден бежать из Нидерландов после прихода нацистов. Один из потомков Сейфардта, узнав историю картины от бабушки, обратился к известному арт-детективу Артуру Бранду. Бабушка просила сохранить тайну, но наследник решил раскрыть, что его родственники годами прятали картину у себя.

Бранд подтвердил подлинность кражи, изучив оборот полотна: там обнаружили цифру "92", совпадающую с номером лота в аукционных записях распродажи коллекции Гудстиккера в 1940 году. Детектив назвал это самым громким случаем в своей практике — уникальным событием в реституции нацистских трофеев. Наследники Гудстиккера уже уведомлены и планируют вернуть семейную реликвию.