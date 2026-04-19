Москва19 апр Вести.Обнаружить трупы Адольфа Гитлера и Евы Браун в мае 1945 года удалось благодаря бдительности бойца "Смерш" при обследовании двора рейхсканцелярии. Об этом рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев.

В интервью ТАСС историк сообщил, что останки Гитлера и Евы Браун были обнаружены благодаря бдительности бойцов взвода охраны отдела контрразведки "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. В начале мая 1945 именно они обследовали внутренний двор захваченной рейхсканцелярии.

В ходе поисков 5 мая рядовой Иван Чураков обратил внимание на торчащий из-под земли край серого одеяла сказал эксперт

Дальнейшие раскопки привели к обнаружению двух обгоревших трупов - мужчины и женщины. Всю последующую работу по опознанию трупов провели сотрудники управления "Смерша" 1-го Белорусского фронта при участии его начальника генерал-лейтенанта Александра Вадиса.