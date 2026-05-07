ФСБ: Сталин был единственным, кому нацисты рассказали о самоубийстве Гитлера

ФСБ: немецкие нацисты только Сталину направили сообщение о самоубийстве Гитлера ФСБ: Сталин был единственным, кому нацисты рассказали о самоубийстве Гитлера

Москва7 мая Вести.Советский лидер Иосиф Сталин был единственным, кому члены руководства нацистской Германии сообщили о самоубийстве главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщается в рассекреченном документе из архивов ФСБ.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал показания последнего коменданта Берлина, генерала артиллерии Гельмута Вейдлинга, который сдался в плен Красной армии в мае 1945 года.

Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись рассказал комендант о встречи с Гитлером 23 апреля

Согласно показаниям Вейдлинга, он понимал, что оборона Берлина обречена на неудачу. По его словам, план фюрера был составлен без реальной оценки противника.

Оборона Берлина становилась все более и более бесперспективной. Кольцо русского окружения, несмотря на упорство многих безымянных солдат, становилось все уже и плотнее указывал Вейдлинг

В своих показаниях Вейдлинг подчеркнул, что не должен был сообщать о смерти фюрера до получения дальнейших указаний.

Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании [рейхс-президент — адмирал Дениц, рейхсканцлер — доктор Геббельс и т.д.] — это маршал Сталин отмечал комендант

В феврале 1952 года военным трибуналом войск МВД Московского округа Вейдлинг был приговорен к 25 годам заключения по обвинению в военных преступлениях.