Москва19 апрВести.Управление ФСБ по ДНР рассекретило материалы уголовного дела в отношении нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера.
Мюллер действовал на территории Донбасса в годы Великой Отечественной войны.
Мюллер Гюнтер Макс (Браунгард Освитер Рихард) - следователь карательной команды полевой полиции при 17-й германской армии - принимал участие в зверствах и в массовом истреблении советских гражданотмечается в сообщении пресс-службы УФСБ
В частности, Мюллер допрашивал и расстреливал советских патриотов, отправлял молодежь в немецкое рабство и вербовал агентуру.
Девятнадцатое апреля объявлено в России Днем памяти жертв геноцида советского народа.
Генпрокуратура РФ отмечала, что жертвами геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны стали более 7 млн человек.