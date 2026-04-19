Москва19 апр Вести.Управление ФСБ по ДНР рассекретило материалы уголовного дела в отношении нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера.

Мюллер действовал на территории Донбасса в годы Великой Отечественной войны.

Мюллер Гюнтер Макс (Браунгард Освитер Рихард) - следователь карательной команды полевой полиции при 17-й германской армии - принимал участие в зверствах и в массовом истреблении советских граждан отмечается в сообщении пресс-службы УФСБ

В частности, Мюллер допрашивал и расстреливал советских патриотов, отправлял молодежь в немецкое рабство и вербовал агентуру.

Девятнадцатое апреля объявлено в России Днем памяти жертв геноцида советского народа.

Генпрокуратура РФ отмечала, что жертвами геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны стали более 7 млн человек.