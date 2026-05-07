ФСБ рассекретила данные об убийстве нацистами 7 тысяч мирных жителей под Керчью

Рассекречены архивы о геноциде в Крыму в годы Великой Отечественной войны ФСБ рассекретила данные об убийстве нацистами 7 тысяч мирных жителей под Керчью

Москва7 мая Вести.ФСБ рассекретила архивные документы, которые свидетельствуют о геноциде мирного населения Крыма в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Документы подтверждают преступления оккупантов против военнопленных и мирных жителей.

Документы архива отечественной спецслужбы свидетельствуют об ужасающих масштабах геноцида мирного населения и преступлений против военнопленных, совершенных немецко-румынскими оккупантами в Крыму говорится в сообщении крымского управления ФСБ РФ

Более семи тысяч безоружных жителей были расстреляны под Керчью – об этом свидетельствуют фотографии жертв расстрела.

С 20 апреля 2026 года в России ввели уголовную ответственность за осквернение памяти жертв геноцида советского народа и отрицание факта геноцида.