Москва7 маяВести.ФСБ рассекретила архивные документы, которые свидетельствуют о геноциде мирного населения Крыма в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
Документы подтверждают преступления оккупантов против военнопленных и мирных жителей.
Документы архива отечественной спецслужбы свидетельствуют об ужасающих масштабах геноцида мирного населения и преступлений против военнопленных, совершенных немецко-румынскими оккупантами в Крымуговорится в сообщении крымского управления ФСБ РФ
Более семи тысяч безоружных жителей были расстреляны под Керчью – об этом свидетельствуют фотографии жертв расстрела.
С 20 апреля 2026 года в России ввели уголовную ответственность за осквернение памяти жертв геноцида советского народа и отрицание факта геноцида.