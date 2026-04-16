ФСБ рассекретила документы об агентах немецкой спецслужбы в годы ВОВ в Крыму

Москва16 апр Вести.В Крыму рассекретили архивные документы о пособниках нацистских спецслужб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Согласно опубликованным материалам, после освобождения полуострова сотрудники госбезопасности выявили и задержали ряд лиц, сотрудничавших с немецкой службой безопасности "СД". Среди них названы Мышеков С. Н., Гильденберг А. А., Лукин А. П., Станилеев А. М., Трубач М. Д., Шпак О. С. и другие.

Следствие установило, что обвиняемые участвовали в преступлениях против мирного населения – расстрелах, насилии, убийствах детей, а также в выдаче подпольщиков, партизан и советских патриотов, которые впоследствии были арестованы и казнены.

Решением Особого Совещания при НКВД СССР от 16 сентября 1944 года Мышеков, Гильденберг и Лукин были приговорены к высшей мере наказания, остальные – к различным срокам лишения свободы.

В ведомстве подчеркнули, что в годы войны и после ее окончания органы безопасности продолжали розыск и привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям против советских военнопленных и мирных граждан.

Ранее ФСБ рассекретила материалы о вербовке американской разведкой бывших советских граждан, служивших в карательных подразделениях гитлеровцев.