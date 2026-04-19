Петренко: с 2014 года в Донбассе убиты почти 5 тысяч мирных жителей

СК РФ квалифицирует действия Киева как геноцид Петренко: с 2014 года в Донбассе убиты почти 5 тысяч мирных жителей

Москва19 апр Вести.В День памяти жертв геноцида советского народа официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что невозможно не заметить параллель между злодеяниями немецко-фашистских захватчиков и преступлениями киевского режима, передает ТАСС.

По ее словам, в наши дни преступления геноцида не ушли в историю.

Петренко подчеркнула, что действия киевского режима способствовали значительному сокращению численности населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

В результате карательных действий Киева погибли почти 5 тыс. мирных жителей, свыше 13 тыс. получили ранения сообщила официальный представитель СК РФ

Кроме того, было разрушено множество жилых домов, медицинских организаций, соцобъектов и учреждений культуры.

Петренко рассказала, что Следственный комитет России не только квалифицирует действия Киева как применение запрещенных средств и методов ведения войны, но также дает им правовую оценку по статье УК РФ "Геноцид".

По ее словам, уже рассматривается уголовное дело о геноциде жителей Донбасса. Его фигурантами стал 41 представитель высшего политического и военного руководства Украины.

С 2014 года эти лица отдавали приказы вооруженным формированиям об истреблении населения Донбасса. Кроме того, систематически применялось тяжелое вооружение и бронетехника, а также авиация, ракетные системы залпового огня и артиллерия, напомнила Светлана Петренко.