Москва19 апрВести.В День памяти жертв геноцида советского народа официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что невозможно не заметить параллель между злодеяниями немецко-фашистских захватчиков и преступлениями киевского режима, передает ТАСС.
По ее словам, в наши дни преступления геноцида не ушли в историю.
Петренко подчеркнула, что действия киевского режима способствовали значительному сокращению численности населения Донецкой и Луганской Народных Республик.
В результате карательных действий Киева погибли почти 5 тыс. мирных жителей, свыше 13 тыс. получили ранениясообщила официальный представитель СК РФ
Кроме того, было разрушено множество жилых домов, медицинских организаций, соцобъектов и учреждений культуры.
Петренко рассказала, что Следственный комитет России не только квалифицирует действия Киева как применение запрещенных средств и методов ведения войны, но также дает им правовую оценку по статье УК РФ "Геноцид".
По ее словам, уже рассматривается уголовное дело о геноциде жителей Донбасса. Его фигурантами стал 41 представитель высшего политического и военного руководства Украины.
С 2014 года эти лица отдавали приказы вооруженным формированиям об истреблении населения Донбасса. Кроме того, систематически применялось тяжелое вооружение и бронетехника, а также авиация, ракетные системы залпового огня и артиллерия, напомнила Светлана Петренко.