Москва19 апр Вести.Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что основной причиной геноцида против русского и украинского народов являются Владимир Зеленский и его хозяева.

Девятнадцатое апреля объявлено в России Днем памяти жертв геноцида советского народа.

Шойгу напомнил журналистам слова Зеленского с призывом создать некий трибунал для привлечения к ответственности "за агрессию против Украины". Как указал секретарь Совбеза РФ, такими заявлениями Зеленский продолжает западную практику искажения исторической правды.

…Все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов - он сам и его хозяева заявил Шойгу, его слова приводит ТАСС



По словам Шойгу, корни нацистской идеологии находятся на Британских островах, а Гитлер воспринял и переработал формировавшуюся в Британии веками концепцию расового превосходства.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко говорила, что невозможно не заметить параллель между злодеяниями немецко-фашистских захватчиков и преступлениями киевского режима.