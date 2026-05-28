Москва28 мая Вести.Несмотря на ужесточение ответственности за разжигание вражды против евреев, глава киевского режима Владимир Зеленский сам провоцирует антисемитизм на Украине и его действия могут привести к новому Холокосту. Об заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Юрист напомнил, что ответственность за разжигание межнациональной вражды предусмотрена статьей 161 Уголовного кодекса Украины. По его мнению, Зеленского следует привлечь к ответственности по этой статье из-за действий против евреев, хотя он сам относится к этой нации.

Зеленский сегодня свозит в этот нацистский весь мусор не случайно. Я вам скажу откровенно, знает он, не знает, но он реально подготавливает следующий Холокост и погром. Он реально подготавливает. Вот есть статья 161 Уголовного кодекса Украины. Там есть ответственность за разжигание межнациональной вражды. Он усилил эту ответственность за разжигание вражды против евреев. Антисемитизм… Но я сейчас утверждаю, как юрист, что Зеленский антисемит. Исходя из требований этой статьи. Да, он нигде не говорит плохого о евреях. Но нет такого... В статье, чтобы, если ты еврей, то ты не можешь быть привлечен за антисемитизм. Субъектом ответственности не является человек нации. Это может быть еврей, армянин, украинец, русский, не имеет значения. Объективная сторона этого преступления - что ты говоришь и какая у тебя цель. Он ничего не говорит, но он действует… Его действия как раз направлены против евреев рассказал он

Ранее глава киевского режима подписал закон о внесении в Уголовный кодекс Украины наказания в виде лишения свободы за проявления антисемитизма. Согласно документу, за антисемитские действия вводится наказание в виде штрафа до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тысячи гривен или 14,8 тысячи рублей) или лишения свободы на срок от трех до восьми лет.