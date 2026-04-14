Зеленский подписал закон о лишении свободы на срок до восьми лет за антисемитизм

Москва14 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о внесении в Уголовный кодекс Украины наказания в виде лишения свободы за проявления антисемитизма. Об этом сообщает украинская "Судебно-юридическая газета".

Согласно документу, за антисемитские действия вводится наказание в виде штрафа до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тысячи гривен или 14,8 тысячи рублей) или лишения свободы на срок до трех лет.

При этом, если правонарушение совершено должностным лицом либо сопровождается насилием, срок заключения может составить от двух до пяти лет. В случае совершения преступления группой лиц предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

По данным издания, законопроект об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма был принят Верховной Радой еще в феврале 2022 года – с тех пор он лежал на подписи у Зеленского.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал законопроект, согласно которому военный сбор продолжит взиматься еще три года после окончания конфликта на Украине.