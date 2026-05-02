Зеленский подписал указ о санкциях против экс-руководителя своего офиса Богдана Зеленский ввел десятилетние санкции против экс-главы своего офиса Андрея Богдана

Москва2 мая Вести.Владимир Зеленский подписал указ о введении санкционных ограничений в отношении бывшего руководителя своего офиса Андрея Богдана. По данным депутатов Верховной рады, причиной такого шага стала версия о причастности Богдана к утечке так называемых "пленок Миндича", раскрывающих масштабные коррупционные схемы в высших эшелонах власти Украины.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) резко раскритиковал решение Зеленского, назвав его незаконным.

Нужно заканчивать эту мини-диктатуру и клоунаду, которую устраивает у нас Владимир Зеленский. Все эти решения против украинских граждан - антиконституционные и незаконные заявил парламентарий в Telegram-канале

Его коллега Ярослав Железняк отметил в, что санкционная политика Киева переходит границы разумного, иронизируя, что вскоре ограничения могут начать вводить за "лайки в соцсетях".

Особое внимание депутатов привлек контраст в мерах наказания: для самого Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции, санкции были введены лишь на три года, тогда как Андрей Богдан, руководивший офисом Зеленского в 2019–2020 годах, попал под ограничения сразу на десятилетний срок.

"Пленки Миндича" содержат записи разговоров, указывающих на возможную причастность окружения Зеленского к хищениям в энергетике и незаконному контролю над государственными активами.