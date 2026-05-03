Москва3 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана, который "слил" сведения, связанные с коррупционным делом соратника Зеленского Тимура Миндича, заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
На Украине вскоре начнут вводить санкции за "лайки в социальных сетях", отметил Железняк.
Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана, экс-главы своего офиса. Я так понимаю, это типа на основе конспирологии, что он слил "пленки Миндича"заявил Железняк
Зеленский ввел санкции против Богдана на десять лет. В указе главы киевского режима отмечено, что действия Богдана угрожают национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Зеленский также ввел санкции против двоих сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко.