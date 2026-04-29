Москва29 апрВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
Ограничения сроком на 10 лет вводятся против Виктория и Дмитрия Лукашенко.
Всего в санкционном списке Украине находятся 16 граждан Белоруссии, а также 11 белорусских юридических лиц.
В феврале этого года Зеленский ввел санкции против самого белорусского лидера. Санкции запрещают Лукашенко въезд в Украину и проведение финансовых операций в стране.