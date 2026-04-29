Зеленский ввел санкции против Виктория и Дмитрия Лукашенко

Зеленский ввел санкции против сыновей Лукашенко Зеленский ввел санкции против Виктория и Дмитрия Лукашенко

Москва29 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Ограничения сроком на 10 лет вводятся против Виктория и Дмитрия Лукашенко.

Всего в санкционном списке Украине находятся 16 граждан Белоруссии, а также 11 белорусских юридических лиц.

В феврале этого года Зеленский ввел санкции против самого белорусского лидера. Санкции запрещают Лукашенко въезд в Украину и проведение финансовых операций в стране.