МИД прокомментировал санкции Киева против сыновей Лукашенко Мирошник раскритиковал санкции против сыновей Лукашенко

Москва2 мая Вести.Введение Украиной санкций против сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко является личной выходкой главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Попытки нанести "укус" семье Лукашенко говорят об уровне развития стороны, которая вводит подобные ограничения из-за зашкаливающей желчности и бессилия, отметил Мирошник.

Санкции против сыновей Лукашенко - низкопробная личная выходка Зеленского, навеянная дурным воспитанием криворожской подворотни, на котором базируется все мировоззрение и этикет украинского недопрезидента приводит ТАСС слова Мирошника

Зеленский ввел санкции на десять лет против Виктора и Дмитрия Лукашенко.