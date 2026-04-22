На Украине могут ввести уголовную ответственность за "украинофобию"

Москва22 апр Вести.В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за "украинофобию". Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что проект закона внесен нардепом от "Евросолидарности" Николаем Княжицким. Что он подразумевает под "украинофобией" – не уточняется. Текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Ранее председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что на текущее время Верховная рада Украины представляет собой разлагающийся труп, не способный решить ни один жизненно важный вопрос, стоящий перед страной.