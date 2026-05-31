Москва31 мая Вести.Члены Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ как экстремистская) в годы Второй мировой войны стали ключевыми исполнителями антиеврейского насилия на Украине. Директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в интервью ИС "Вести" рассказал, что сохранился огромный массив документов, подтверждавший этнические чистки националистами.

ОУН и УПА – радикальные националистские формирования, действовавшие в ХХ веке на территории Украины. Их деятельность связана с военными преступлениями, в том числе уничтожением евреев, и сотрудничеством с нацисткой Германией.

Историк отметил, что убежденность националистов уничтожать евреев и человеконенавистничество в целом сформировалось в рядах ОУН еще задолго до прихода немцев, в начале ХХ века.

ОУН – это откровенно фашистская организация с фашистской идеологией, с идеологией кровавых этнических чисток и геноцида. И эта идеология у них была сформирована параллельно с нацистской. То есть, не нацисты говорили им: "Иди и убивай евреев, иди и убивай поляков, иди и убивай русских". Нет. Оуновцы имели свое собственное убеждение о том, что им нужно убивать евреев, поляков и русских. И только постольку их намерения совпадали с нацистскими, они взаимодействовали с нацистами объяснил эксперт

Самое массовое истребление евреев на Украине произошло летом 1941 года, расстреливали также украинцев, которые прятали евреев. По данным украинского историка, которого упомянул Дюков, антиеврейские погромы летом 1941 года прошли примерно в 1,5 тысячах населенных пунктов на Западной Украине. В последующие годы войны проводилось еще несколько "волн" этнических чисток на территории Украины, истребляли евреев, русских, поляков.

В 1944 году, когда понятно было, что немцев сейчас выбьют с территории Украины и придет Красная Армия, в формировании УПА проводилась масштабная чистка. Все те, кто состоял в различных формированиях УПА в немецкое время, [они шли туда] потому что больше идти было некуда, тебя нацисты расстреляют или еще что с тобой сделают. Так вот эти все люди, они, после того, как территория будет контролироваться советской властью, они из леса выйдут, они сдадутся советской власти. А значит, посыплется вся структура УПА. И поэтому перед приходом Красной Армии проводились массовые убийства в самой УПА. Убивали прежде всего евреев, русских, представителей других национальностей Советского Союза, армян, например рассказал историк

Александр Дюков отметил, что сохранился целый массив документов советской разведки, партии, немецкие архивы, которые подтверждают роль украинских националистов в кровавых этнических чистках.

Я работал с этими документами и могу сказать, что они имеют очень большую практическую ценность, они достоверны. Они проверяемы подчеркнул эксперт

21 мая на Украине торжественно перезахоронили прах одного из лидеров ОУН Андрея Мельника и его жены. Ранее их останки доставили из Люксембурга.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей дед участвовал в Великой Отечественной войне на стороне советских войск, похвастался планами вернуть на Украину останки лидеров ОУН для перезахоронения. Зеленский назвал деятелей ОУН людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.