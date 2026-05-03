Москва3 маяВести.Дед Бориса Руге, кандидата на пост нового посла Германии на Украине, был приговорен к смерти за участие в заговоре против Адольфа Гитлера. Сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые источники.
В среду правительство Германии утвердило назначение Руге на должность посла в Киеве, сообщают немецкие СМИ. В настоящее время он занимает пост помощника генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности.
Дед Руге — Граф Фриц фон дер Шуленбург принимал участие в разработке операции "Валькирия". Эта операция была направлена на устранение Адольфа Гитлера и организацию государственного переворота в нацистской Германии.
Шуленбург, бывший вице-президент берлинской полиции, был исключен из нацистской партии в 1940 году из-за подозрений в политической ненадежности. Он играл ключевую роль в координации между различными группами заговорщиков, среди которых были социал-демократы. Кроме того, Шуленбург участвовал в привлечении к участию в заговоре Клауса фон Штауффенберга — офицера, который 20 июля 1944 года осуществил попытку покушения на Гитлера, заложив бомбу в командном пункте.
Шуленбург был арестован после неудачной попытки покушения, предстал перед судом и был казнен 10 августа 1944 года.