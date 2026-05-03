Деда кандидата на должность посла ФРГ на Украине казнили за покушение на Гитлера

Дед Бориса Руге был казнен за попытку убить Гитлера Деда кандидата на должность посла ФРГ на Украине казнили за покушение на Гитлера

Москва3 мая Вести.Дед Бориса Руге, кандидата на пост нового посла Германии на Украине, был приговорен к смерти за участие в заговоре против Адольфа Гитлера. Сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые источники.

В среду правительство Германии утвердило назначение Руге на должность посла в Киеве, сообщают немецкие СМИ. В настоящее время он занимает пост помощника генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности.

Дед Руге — Граф Фриц фон дер Шуленбург принимал участие в разработке операции "Валькирия". Эта операция была направлена на устранение Адольфа Гитлера и организацию государственного переворота в нацистской Германии.

Шуленбург, бывший вице-президент берлинской полиции, был исключен из нацистской партии в 1940 году из-за подозрений в политической ненадежности. Он играл ключевую роль в координации между различными группами заговорщиков, среди которых были социал-демократы. Кроме того, Шуленбург участвовал в привлечении к участию в заговоре Клауса фон Штауффенберга — офицера, который 20 июля 1944 года осуществил попытку покушения на Гитлера, заложив бомбу в командном пункте.

Шуленбург был арестован после неудачной попытки покушения, предстал перед судом и был казнен 10 августа 1944 года.