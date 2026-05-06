Дипломаты Израиля рассказали о могиле Адольфа Гитлера в Румынии Посольство Израиля рассказало о могиле тезки Адольфа Гитлера в Бухаресте

Москва6 мая Вести.В Бухаресте обнаружена могила полного тезки лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщило посольство Израиля в Румынии.

Захоронение было найдено на еврейском кладбище "Филантропия", где погребены многие выдающиеся деятели румынской культуры.

Есть здесь одна деталь, способная вызвать удивление: могила, на которой начертано имя "Адольф Гитлер". Однако обратите внимание: речь идет не о нацистском диктаторе-убийце, а о еврейском шляпнике австрийского происхождения написали представители посольства в соцсети X

В ноябре 2025 года политик Адольф Гитлер Уунона после победы на региональных выборах в Намибии заявил, что уберет фамилию фюрера из своего имени. Он объяснил, что так его назвал отец, который не понимал исторический контекст. Уунона подчеркнул, что решительно дистанцируется от любых проявлений нацизма.